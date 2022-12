Weltcup Davos Erster Schweizer Sieg seit 2007: Nadine Fähndrich erlöst die Langlauf-Schweiz Nadine Fähndrich doppelt in Davos nach ihrem Erfolg vor Wochenfrist nach. Die 27-jährige Luzernerin setzt sich im Sprint durch und feiert ihren vierten Weltcup-Erfolg.

Nadine Fähndrich feiert beim Sprint in Davos den Heim-Sieg. Keystone

Nadine Fähndrich entscheidet das Sprint-Rennen in Davos für sich. Die 27-jährige Luzernerin, die vergangene Saison beim Heim-Weltcup den zweiten Rang belegte, konnte am Samstag nochmals einen obendrauf setzen. Die Qualifikationsschnellste wurde ihrer Favoritenrolle gerecht, konnte in der freien Technik alle drei Heats für sich entscheiden.

«Es ist unglaublich schön vor heimischem Publikum zu gewinnen. Ich habe mich auf dieser Höhe ein wenig müde gefühlt. Trotzdem konnte ich gut damit umgehen. Zum Glück konnte ich meinen Energiehaushalt gut regulieren. Denn am Schluss hat mir alles einfach nur noch wehgetan, die Beine waren steinhart», so Fähndrich im Siegerinterview.

Für die Innerschweizerin ist es der vierte Weltcup-Triumph ihrer Karriere. Als Einzelläuferin konnte sie deren drei Siege erringen. Das hat vor ihr noch keine Schweizerin geschafft. Erst vergangene Woche stand sie im norwegischen Beitostolen nach dem klassischen Sprint zuoberst auf dem Podest. Neben der Luzernerin schafften es auch Jessie Diggins aus den USA und der Schwedin Johanna Hagström auf das Treppchen.

Endlich wieder ein Schweizer Triumph in Davos

Zudem gewann Fähndrich auch als erste Frau im Swiss-Ski-Dress ein Weltcuprennen in Davos. Bei den Männern kommt diese Ehre einzig Toni Livers zu. Er gewann im Februar 2007 über 15 km Skating mit Einzelstart. Dario Cologna, der in Davos sesshaft geworden ist, feierte keinen seiner 26 Weltcupsiege im Landwassertal.

Die Schweizer Männer verpassten den Einzug in den Final. Janik Riebli musste als bester Swiss-Ski-Athlet im Halbfinal die Segel streichen. Bei den Männern setzte sich überraschend der Italiener Federico Pellegrino vor dem Norweger Johannes Hösflot Kläbo und dem Franzosen Lucas Chanavat durch. (gav)