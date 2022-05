Weltcup-Kalender Speedauftakt in Zermatt, Nachtslalom in Garmisch – so sieht der Weltcup-Kalender 2022/23 aus Die FIS hat am Donnerstag den Weltcup-Kalender der alpinen Skirennfahrer der neuen Saison veröffentlicht. Der befürchtete Rundumschlag bleibt aus. Neu fungiert Zermatt und ein zweiter Trip in die USA im Rennkalender.

Am Fusse des Matterhorns fahren die Frauen und Männer je zwei Abfahrten. Keystone

Von grossen Veränderungen war die Rede. Der umstrittene wiedergewählte FIS-Präsident Johan Eliasch hatte grosse Pläne. Der 60-jährige Brite wollte den Ski-Weltcup-Kalender reformieren. Doch daraus wurde nichts, zumindest vorerst nicht. Der Gegenwind war nun doch etwas stärker. Wie dem Weltcup-Kalender der Saison 2022/2023 zu entnehmen ist, sind allzu weitreichende Modifikationen ausgeblieben.

Wie üblich beginnt die Weltcup-Saison in Sölden. Auf dem Rettenbach-Gletscher starten beide Geschlechter mit einem Riesenslalom in die Saison. Neu ist der Beginn für die Speed-Cracks. Nicht in Übersee, wo die Männer (Lake Louise) und die Frauen (Killington) bis anhin den Weltcup-Winter eröffneten, sondern am Fusse des Matterhorns macht der Weltcup-Tross das erste Mal halt. Am Wochenende des 29./30. Oktobers fahren die Männer zwei Abfahrten in Zermatt, eine Woche darauf (5./6. November) folgen die Frauen mit ebenfalls zwei Abfahrten.

Der grosse Umsturz bleibt aus. Es fungieren weder Skirennen in Asien noch in Südamerika im am Donnerstag veröffentlichten Weltcup-Kalender. Dennoch gibt es Neuheiten im Kalender. Die Frauen reisen für einmal nicht nach Val d’Isère, die Männer nicht nach Zagreb. Letztere fahren Anfang Januar einen Nachtslalom in Garmisch-Partenkirchen.

Die Weltmeisterschaften finden im Februar in Courchevel/Méribel statt. Die Frauen reisen anschliessend nach Crans-Montana weiter, für die Männer geht es erneut nach Nordamerika. Im kalifornischen Palisades Tahoe (25./26. Februar) stehen ein Slalom sowie einen Riesenslalom auf dem Programm, eine Woche später in Aspen drei Speed-Rennen. Der Saison-Schluss, der Weltcupfinal findet in Soldeu in Andorra statt.