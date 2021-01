Wengen Kehrtwende am Lauberhorn: Rennen vom Wochenende sind nun doch abgesagt! Dieser Ski-Schock sitzt tief: Die Rennen am Lauberhorn werden 2021 definitiv nicht durchgeführt. Dies teilte die Gesundheitsdirektion des Kantons Bern mit.

Es bleibt ruhig dieses Jahr in Wengen: Der Skizirkus wird nicht an den Fuss von Eiger & Jungfrau anreisen. Die Rennen fallen Corona zum Opfer. Keystone

(keg) Die Meldung ist kurz und prägnant: Der Kanton Bern sagt in Absprache mit den Beteiligten die diesjährigen Lauberhornrennen in Wengen ab. Die Situation in Wengen mit weiterhin stark zunehmenden Ansteckungen mit dem Coronavirus hätten den Standortkanton veranlasst, auf den am erst Sonntag bekanntgegebenen Entscheid zur Durchführung der Lauberhornrennens zurück zu kommen.

Die Skirennen 2021 in Wengen werden also definitiv nicht durchgeführt!

Noch am Sonntag teilte der Kanton Bern mit, dass die Rennen durchgeführt werden können. Die FIS-Taskforce unterstützte diesen Entscheid. Doch am Montag brodelte die Gerüchteküche um eine mögliche Absage, weil sich die Situation in Wengen über Nacht rund um das Virus verschlechterte. Swiss Ski teilte am Montag mit:

Nach einer neuerlichen Analyse der aktuellen Covid-19-Lage in Wengen traf der Kt. Bern den Entscheid, die Lauberhornrennen abzusagen. Die Veranstalter, Swiss-Ski & die FIS stützen diese Massnahme u. bedanken sich bei den kant. Behörden für die gute Zusammenarbeit. #swissskiteam — SwissSkiTeam (@swissskiteam) January 11, 2021

Am Lauberhorn hätten am Freitag und am Samstag je eine Abfahrt und am Sonntag dann ein Slalom stattfinden sollen. Zuschauer wären keine zugelassen gewesen.

Update folgt...