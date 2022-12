WM-Achtelfinal «Ich entschuldige mich im Namen der ganzen Mannschaft für das, was wir heute gezeigt haben»: Die Stimmen zur 1:6-Klatsche gegen Portugal Portugal zeigt der Schweizer Nati ihre Grenzen auf. Die Schweiz verpasst den ersten Viertelfinaleinzug an einer WM seit 1954. Die Spieler zeigen sich sichtlich enttäuscht.

Nach der 1:5-Klatsche sitzt die Enttäuschung bei den Schweizern tief. Manu Fernandez / AP

Die Schweiz verpasst den Exploit im Achtelfinal klar und geht gegen Portugal mit 1:6 glanzlos unter. In den Interviews nach dem Spiel gehen die Nati-Akteure hart mit sich selbst ins Gericht:

Manuel Akanji: «Wir starteten eigentlich gut ins Spiel. Dann darfst du nie so zwei Tore kassieren, wie wir sie kassiert haben, das war viel zu einfach. Wir haben die Tore in der ersten Halbzeit beide nach stehenden Bällen kassiert. Mit dem 3:0 nach der Pause war es dann so gut wie vorbei.»

Angreifer Xherdan Shaqiri entschuldigt sich im Namen der Mannschaft bei allen Fans, die für die Schweiz mitgefiebert haben:

«Ich entschuldige mich hiermit im Namen der Mannschaft bei allen Fans in der Schweiz, die wir heute enttäuscht haben. Das ist nicht unser wahres Gesicht. Wir sind sehr enttäuscht nach dieser Leistung.»

Weiter fügt er an, dass die taktischen Devisen von Nati-Coach Murat Yakin heute nicht aufgingen: «Der Trainer gibt uns einen Plan mit und wir versuchen, diesen auf den Platz zu bringen. Heute ging der Plan leider nicht auf. So ist der Fussball, ab und zu werden einem die Grenzen aufgezeigt und das war heute der Fall.»

Wie Shaqiri war es auch Remo Freuler wichtig sich bei den Fans zu entschuldigen:

«Das Einzige, was wir machen können, ist uns bei der Schweiz zu entschuldigen. Das war nicht die Mannschaft, die unsere Fans, aber auch wir selbst, erwartet haben.»

SRF-Experte Beni Huggel vermisste bei den Schweizern den Willen sich nicht abschlachten zu lassen:

«Die Schweiz hat nichts auf den Platz gebracht, was sie in den letzten Jahren ausgezeichnet hat. Der Anfang der zweiten Halbzeit war sehr schlecht.»

Auch Torhüter Yann Sommer schlägt in die gleiche Kerbe wie Huggel und kritisiert die Mentalität der Nati:

«Wir hatten einen Systemwechsel gegenüber dem letzten Spiel. Aber wir haben heute nicht die richtige Mentalität auf den Platz gebracht.»

Sommer geht aber auch mit seiner eigenen Leistung hart ins Gericht: «Es war eine turbulente WM, ich war sehr gefordert. Ich fühlte mich fit vor dem Spiel, sonst hätte ich nicht gespielt. Trotzdem muss ich sagen, dass ich mit dieser Leistung nicht zufrieden bin.»

Yann Sommer ist mit seiner Leistung nicht zufrieden. Toto Marti/Freshfocus

Trainer Yakin: «Wir können trotzdem stolz sein»

Trainer Murat Yakin analysiert das verheerende Spiel folgendermassen: «Wir müssen akzeptieren, dass der Plan heute nicht aufgegangen ist und der Gegner heute stärker war. Wir hatten keinen Zugriff aufs Spiel, in der Defensive sowie in der Offensive. Wir waren ungeduldig, haben zu schnell die Offensive gesucht, anstatt den Ball zu behaupten.»

Mit der Gesamtleistung seiner Mannschaft an der WM ist er aber trotzdem zufrieden: «Es tut mir leid für die Spieler und die Nation. Es ist eine tolle Truppe, die guten Fussball zeigen kann. Aber wir können trotzdem stolz sein auf die Leistung, die wir auf den Platz gebracht haben, gerade in der Gruppenphase.»