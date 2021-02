WM-Slalom in Cortina Yule schielt aufs Podest, Meillard und Aerni scheiden aus – Österreicher führt nach 1. Lauf Daniel Yule darf sich nach dem 1. Lauf im WM-Slalom von Cortina noch Hoffnungen aufs Podest machen. Loïc Meillard und Luca Aerni scheiden aus. Es führt überraschend der Österreicher Adrian Pertl.

Daniel Yule ist nach dem 1. Lauf im WM-Slalom von Cortina der beste Schweizer. Keystone

Der Männer-Slalom setzt den Schlusspunkt der Ski-WM in Cortina. Für die Schweiz ist es an der Zeit, um endlich wieder mal eine WM-Medaille im Slalom zu feiern. Letztmals gelang dies Silvan Zurbriggen vor 18 Jahren an der Heim-WM in St. Moritz mit einer Silbernen.

Der erste Schweizer Trumpf mit der Startnummer drei, Ramon Zenhäusern, sticht nicht. Der Walliser fährt mit einer grossen Portion Vorsicht und findet von oben bis unten kein Rezept um die Ski auf dem Slalom-Hang «Druscié A» laufen zu lassen. Der 28-Jährige verliert 1.65 Sekunden auf den Schnellsten. Es resultiert ein enttäuschender 21. Platz.

Yule auf Tuchfühlung mit dem Podium

Bereits vor dem Rennen war klar, dass dieser Hang besonders Daniel Yule liegen würde. Dem 28-Jährigen gelingt keine perfekte, aber eine solide Fahrt. Yule verliert 64 Hundertstel auf die Spitze und liegt auf dem 9. Zwischenrang. Auf das Podest fehlen dem Walliser 48 Hundertstel.

«Ich habe den Rhythmus gut gefunden und bin im Kampf um die Medaillen drin, es ist noch alles im Spiel», so das Fazit von Yule gegenüber SRF.

Loïc Meillard bringt seinen Lauf nach hervorragendem Start leider nicht ins Ziel. Gleiches Schicksal erleidet auch der letzte Schweizer. Luca Aerni ist im oberen Teil bereits mit beträchtlichem Rückstand unterwegs und fädelt ein.

Piste in perfektem Zustand

Dass ein Österreicher nach dem 1. Lauf führt, ist keine Überraschung. Erwartet wurde an dieser Position Marco Schwarz. Doch dieser liegt nur einen Rang vor Yule. Am schnellsten rast Adrian Pertl den Hang runter. Trotz Temperaturen über dem Gefrierpunkt hält die Piste in Cortina perfekt. Die ersten 14 Positionen werden durch 98 Hundertstel getrennt. Die Entscheidung verspricht Spannung.

Am Nachmittag werden höhere Temperaturen erwartet. Deswegen haben die Organisatoren am Samstag reagiert und die Startreihenfolge für den 2. Lauf angepasst. Nicht der 30. des 1. Laufs eröffnet die Entscheidung, sondern die Top 15. Danach geht es mit dem 16. weiter. Der zweite Durchgang geht um 13:30 Uhr über die Bühne.