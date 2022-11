Neymar: «Wieder eine Verletzung, wieder an der WM - es ist fast schon langweilig»

Darf das wirklich wahr sein? Hört diese Leidensgeschichte einfach nie auf? Wird Neymar an dieser WM noch einmal spielen können? Das sind die Fragen, die derzeit ganz Brasilien beschäftigen. Die Nacht war längst angebrochen, als der Superstar der Seleçao nach dem 2:0-Auftaktsieg über Serbien aus dem Stadion humpelte. Goldene Kopfhörer auf dem Kopf. Den rechten Knöchel dick einbandagiert. Schwarze Kompressionsstrümpfe, weisse Havaianas.

Am Tag darauf herrscht Gewissheit: Neymar fällt aus. Mindestens für das Spiel gegen die Schweiz. Vielleicht lässt er auch noch jenes gegen Kamerun aus, schliesslich rechnet in Brasilien niemand ernsthaft damit, dass Brasilien in der Vorrunde scheitern könnte. Und dann, so die Hoffnung, soll Neymar im Achtelfinal zurückkehren. 30-jährig ist der 222 Millionen teure PSG-Star mittlerweile. In Katar will er Brasilien erstmals seit 20 Jahren wieder zum WM-Titel führen. Und nebenbei auch noch Rekordtorschütze Pelé einholen, zwei Treffer fehlen ihm noch dazu.

Am Freitagabend meldete sich Neymar selbst ausführlich zu Wort. Neben vielen pathetischen Worten, in denen er seine Liebe zu Brasilien ausdrückt, sagt er auch: «Heute ist einer der schwierigsten Momente meiner Karriere, wieder habe ich eine Verletzung, wieder während einer WM – die Geschichte ist fast schon langweilig.» Zur Erinnerung: 2014 bei der Heim-WM musste Neymar im Viertelfinal mit einem Wirbelbruch ausgewechselt werden. 2018 in Russland war er nach einer Knie-Operation nicht fit. Und nun bahnt sich das nächste Drama an.

Noch hat Brasilien indes die Zuversicht nicht verloren. Trainer Tite sagte unmittelbar nach dem Spiel: «Neymar wird wieder spielen an diesem Turnier – Sie können sich sicher sein!» Und auch der Spieler selbst sagt nun: «Ich bin sicher, dass ich die Chance haben werde, zurückzukommen. Ich werde jedenfalls mein Bestes tun, um meinem Land, meinen Teamkollegen und mir selbst zu helfen.» (ewu)