Abgehauen Kommissar Zufall hilft: Polizist erkennt in seiner Freizeit einen Flüchtigen Ein 41-jähriger Algerier war aus einem Berner Gefängnis abgehauen. Knapp eine Woche später wurde seine Flucht beendet. Ein Polizist erkannt ihn zufällig auf der Strasse.

Der Mann war aus der Strafanstalt in Witzwil geflohen. Keystone

Ein Polizist ist niemals ausser Dienst. Das trifft auch auf einen Gesetzeshüter in Biel zu. Am Samstagnachmittag erkannte er in seiner Freizeit auf der Strasse einen Mann, der seit Sonntag auf der Flucht war. Er war im Gefängnis in Witzwil abgehauen. Von dem 41-jährigen Algerier mit illegalem Aufenthaltsstatus gehe keine Gefahr aus, haben die Behörden nach der Flucht mitgeteilt.

Nun wurde der Mann verhaftet und zurück in das Gefängnis verbracht. Dort muss er seine restliche Strafe absitzen. Er sitzt wegen Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Bei seiner Verhaftung habe er keinen Widerstand geleistet, schreibt die Berner Kantonspolizei am Sonntag in einer Mitteilung. (mg)