Abstimmungsflyer über die deutsche Post versandt: SVP reicht Anzeige gegen Unbekannt ein In den letzten Tagen flatterten in viele Schweizer Briefkästen Werbeflyer für die Begrenzungsinitiative, versandt über die deutsche Post. Die SVP vermutet eine Aktion der politischen Gegner und reicht eine Anzeige gegen Unbekannt ein.

Dieser Brief wurde diese Woche an viele Schweizer Haushalte versandt - über die deutsche Post. Serafin Reiber

(agl) Der Briefversand habe unzählige Menschen in der Schweiz massiv verärgert, schreibt die SVP Schweiz in einer Mitteilung vom Donnerstag. Dies auch, weil der Brief mit dem Logo der Ja-Kampagne zur Begrenzungsinitiative auch an seit Jahren verstorbene Personen verschickt worden sei. Die Partei verurteilte dieses Vorgehen und verstehe die Verärgerung und Betroffenheit der Empfänger.

Die SVP distanziere sich von dem Schreiben, heisst es in der Mitteilung weiter. Auf keinen Fall würde die Partei einen Versand über die deutsche Post machen.

«Vielmehr ist die SVP davon überzeugt, dass politische Gegner Absender des Schreibens sind».

Die Nationalräte Marcel Dettling und Esther Friedli hätten deshalb im Namen der Kampagnenleitung bei der Kantonspolizei Bern eine Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Rufschädigung eingereicht.