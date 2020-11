Älteres Ehepaar tot in Wohnung im Kanton Bern aufgefunden In Riggisberg im Kanton Bern hat die Polizei vergangene Woche die Leichen eines älteren Ehepaars aufgefunden. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann sich und die Frau getötet hat.

In Riggisberg (BE) soll ein Mann sich und seien Ehefrau getötet haben. (Symbolbild) Keystone

(gb.) Wie die Polizei am Montag mitteilte, ist am Mittwochmorgen eine Meldung über den Fund zweier Leichen in einer Wohnung in Riggisberg (BE) eingegangen. Es handelte sich um ein älteres Ehepaar. Gemäss den bisherigen Ermittlungen der Polizei hat eine «vorsätzliche Handlung» des Mannes zum Tod der Ehepartner geführt.