Ärger Keine Tickets über die App: Bei der SBB gibt es derzeit Probleme Wer derzeit mit seiner SBB-App ein Ticket kaufen will, hat unter Umständen ein Problem. Die SBB versichern, dass man daran arbeite.

Da gibt es noch Tickets: SBB-Ticketautomaten im Bahnhof Bern. Keystone

Die SBB haben derzeit Probleme mit dem SwissPass-Login in ihrer App. Wie mehrere User auf Twitter berichten, könnten darum keine Tickets gekauft werden. Die SBB bestätigt dies in einem Tweet und schreibt, man sei daran, das Problem zu beheben.

1/2 Das SwissPass Login funktioniert derzeit nicht. Die Spezialisten arbeiten daran, das Problem schnellstmöglich zu beheben. Billette können als ‘’Gast’’ ohne Login in der App oder am Billettautomaten gekauft werden. — RailService SBB CFF FFS (@RailService) May 20, 2021

Als Gast könne man in der App Tickets kaufen, schreibt die SBB auf Twitter. Und auch ein Bezug am Ticketautomat sei möglich. Ein Twitteruserin kommentierte diesen Rückschritt in der Digitalisierung ironisch. Sie habe sich nun ein solches «Totholzticket» besorgt. Den Humor scheinen die Pendler also trotz Panne noch nicht verloren zu haben. (mg)