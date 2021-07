Artisten Fliegende Motorräder in der Manege: Der Circus Knie startet seine Saison Corona machte auch dem Circus Knie einen Strich durch die Rechnung. Jetzt startet die Circus-Dynastie in ihre aktuelle Saison. Mit dabei: Bastian Baker.

Die Biker geben Gas: Dieses Jahr wird im Knie auch Motorrad gefahren. Bild Knie/Thierry Bissat

Bastian Baker geht in die Manege. Der Musiker aus Lausanne ist der diesjährige Stargast auf der Tour des Circus Knie. Dieser hat am Donnerstag sein Programm für 2021 präsentiert. «Nebst den musikalischen Leckerbissen sorgen internationale Artisten, preisgekrönte Pferdedarbietungen der Familie Knie und humorvolle Momente für Begeisterung beim Publikum», heisst es in der Mitteilung.

Cirus Knie geht mit Bastian Baker auf Tournee Video: Silva Schnurrenberger / Keystone-SDA

Die Tour sei zwar verkürzt, aber sie freue sich, dass «wir endlich unserer Leidenschaft wieder nachgehen können», lässt sich Géraldine Knie in der Mitteilung zitieren. Allgemein präsentiere sich die Show heuer in «einem neuen Look». Neben Pferden und Akrobaten kommen dieses Jahr auch Motorräder zum Einsatz in der Manege. Und für Lacher sollen das Duo Full House (Deutschschweiz) und Komiker und Pantomime Peter Shub (Romandie) sorgen. Auch seien die Elemente Feuer und Wasser ein «wichtiger Bestandteil der emotionalen Showinszenierung».

Um in den Genuss der Show zu kommen, müssen die Besucherinnen und Besucher ein Covid-­Zertifikat haben, das nachweist, dass sie getestet, genesen oder geimpft sind. Der Vorverkauf für die meisten Städte ist bereits eröffnet. Einzig für St.Gallen und Luzern müssen sich die Zirkusfans noch etwas gedulden mit dem Ticketkauf: Dort soll es voraussichtlich im September Billette zu kaufen geben. (mg)

Hier gastiert der Zirkus Knie 2021 Standort Datum Rapperswil 29.7 - 1.8 Bern 4.8 - 22.8 Genf 27.8 - 19.9 Lausanne 22.9 - 10.10 Zürich 15.10 - 8.11 St.Gallen 11.11 - 21.11 Luzern 3.12 - 31.12