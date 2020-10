Auch Liechtenstein zieht die Massnahmen-Schraube weiter an Liechtenstein und die Schweiz vermelden täglich gemeinsam ihre Coronazahlen. Nun hat unser östliches Nachbarland die Regeln deutlich verschärft.

Das Nachbarland der Schweiz verschärft seine Coronaregeln, da die Fallzahlen stark angestiegen sind. Keystone

(mg) Neu gelten im «Ländle» verschärfte Coronaregeln. Private Feste mit mehr als 30 Personen müssen ein Schutzkonzept vorlegen. In Restaurationsbetrieben wird die maximale Grösse der Gästegruppen pro Tisch zudem auf sechs Personen reduziert, wie die Regierung am Donnerstag mitteilt. Weiter müssen Angestellte in Restaurants im bedienten Bereich eine Maske tragen.

Bei Anlässen an denen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, müssen Trennelemente aufgestellt oder Masken getragen werden. «Es liegt nun an uns allen, durch Disziplin und gesunden Menschenverstand die Anzahl der Neuinfektionen möglichst gering zu halten», appelliert die Regierung an die Bevölkerung. Nur so könnten noch weiter gehende Massnahmen verhindert werden.