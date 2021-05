Auffahrt Heimreise aus dem Tessin: Am Gotthard staut sich erneut der Verkehr Auf der Gotthard-Südseite hat sich zum Ende des Auffahrtswochenendes ein Rückreisestau gebildet. Am Mittag betrug die Wartezeit über eine Stunde.

Am Sonntagmittag braucht es vor dem Gotthard erneut Geduld. (Symbolbild) Keystone

Wer sich am Sonntag auf der Rückreise aus dem Tessin in die Deutschschweiz befindet, braucht Geduld. Der TCS meldete kurz vor dem Mittag wegen Überlastung 7 Kilometer Stau zwischen Quinto und Airolo, der Zeitverlust betrug über eine Stunde. Schon am Mittwoch und am Donnerstag mussten sich Reisende vor dem Tunnel gedulden, allerdings auf der anderen Seite. Der Stau erstreckte sich auf bis zu 12 Kilometer. (chm)