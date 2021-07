Autobahn A2 Ferienverkehr führt am Gotthard erneut zu stundenlangen Staus Wer in den Süden will, steht am Gotthard bereits seit dem frühen Samstagmorgen wieder im Stau. Aktuell beträgt die Wartezeit knapp zwei Stunden. Auch nordwärts und an der Grenze zu Italien harzt es.

Der Ferienreiseverkehr führt am Gotthard auch dieses Wochenende wieder zu langen Staus - und zwar in beide Richtungen. (Archivbild) Keystone

Wie bereits am vergangenen Wochenende – und oft auch während der vergangenen Woche – führt der Ferienverkehr am Gotthard zu einer Überlastung. So meldet der TCS am Samstagvormittag Richtung Süden 11 Kilometer Stau zwischen Erstfeld und dem Gotthard-Strassentunnel. Das entspricht einer Wartezeit von knapp zwei Stunden. Entsprechend ist die Einfahrt Göschenen gesperrt. Die maximale Staulänge am Samstag lag bislang bei 12 Kilometern und ist damit stabil.

#A2 - Luzern -> Gotthard - zwischen Erstfeld und Gotthard-Tunnel 11 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 50 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 31, 2021

Zudem harzt es südwärts auch bei der Weiterfahrt nach Italien. Wie der TCS auf seiner Verkehrsinfo-Seite schreibt, stehen die Autos vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda am Samstag kurz vor der Mittag auf einer Länge von 7 Kilometern. Das entspricht einer Wartezeit von gut einer Stunde. Hier ist der Stau im Wachsen begriffen.

In umgekehrter Richtung steht der Verkehr derweil ebenso. Nordwärts beträgt der Stau zwischen Quinto und Airolo am Samstag kurz vor dem Mittag 6 Kilometer. Damit besteht eine Wartezeit von 1 Stunde und 15 Minuten. Dieser Stau ist im Wachsen begriffen.

#A2 - Chiasso -> Gotthard - zwischen Quinto und Airolo 6 km Stau, Überlastung, Zeitverlust von bis zu 1 Stunde und 15 Minuten — TCS Verkehr Gotthard (@TCSGotthard) July 31, 2021

Bereits am vergangenen Wochenende staute sich der Verkehr am Gotthard zeitweise stundenlang. Während der Stau südwärts eine Maximallänge von 14 Kilometern erreichte, blieb es nordwärts bei maximal 10 Kilometern.

Derweil harzt es auch auf einigen Ausweichmöglichkeiten. So staut sich der Verkehr am Samstag kurz vor dem Mittag auf der A13 zwischen Chur Süd und dem Isla-Bella-Tunnel auf 5 Kilometern. Wegen Verkehrsüberlastung droht dort südwärts laut TCS allerdings lediglich ein Zeitverlust von 20 Minuten.

Nur am Lötschberg-Simplon rollt der Verkehr

Seit der Nacht ist zudem die Axenstrasse zwischen Sisikon und Flüelen erneut in beiden Richtungen gesperrt. Grund dafür ist ein Steinschlag. Als Umleitung empfiehlt der TCS die A14 respektive A2.

Bislang keine Meldungen über Stau oder Wartezeiten gibt es von der Lötschberg-Simplon-Route respektive den entsprechenden Autoverlad.