Video Bauunternehmer Walter Beller ist 71-jährig gestorben Sie waren ein Glamour-Paar: Walter und Irina Beller. Jetzt ist der Bauunternehmer tot.

Bauunternehmer Walter Beller ist tot. Das bestätigt seine Witwe Irina. key

(jk) Wie Irina Beller (48) gegenüber Blick.ch bestätigt, ist der 71-jährige Walter Beller am Dienstag in seinem Haus in Pfäffikon SZ verstorben. Über die Todesursache ist nichts bekannt. Gemäss Irina Beller sei er «alleine in seinem Bett» gestorben.

Ein Paar mit Drang an die Öffentlichkeit. KEY

Walter Beller hat als Bauunternehmer Millionen verdient. Walter und Irina Beller machten aber als Glamourpaar Schlagzeilen und waren immer wieder als Duo Gast in People-Sendungen. Die Rede war jeweils von angeblichen Eheproblemen, von einem Fahrausweisentzug, einer Schwangerschaft mit 47 Jahren oder von Luxus- und Lifestyle-Vorlieben.