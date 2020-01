Bei der Toten im Neuenburgersee handelt es sich um die vermisste Schülerin Yverdon-les-Bains steht unter Schock: Die seit dem 27. Dezember 2019 vermisste 17-jährige Schülerin ist tot. Ihr Ex-Freund wurde von der Polizei festgenommen. An ihrer Schule hat ein Care-Team die Arbeit aufgenommen. Die Kantonspolizei wird im Laufe des Nachmittags weiter informieren.

Mit diesem Foto suchte die Kantonspolizei nach der vermissten Afghanin. Bild: ZVG

Wie das Westschweizer Online-Portal «Le Matin» am Dienstagmittag unter Berufung auf «sichere Quellen» schreibt, handelt es sich bei der am Montag im Neuenburgersee gefundenen Toten um die seit dem 27. Dezember vermisste Schülerin. Sie hatte sich am Tag ihres Verschwindens vom abgelegenen Ste. Croix im Neuenburger Jura ins rund 10 km entfernte Yverdon begeben, um ihren Ex-Freund zu treffen. Gemäss Informationen der Westschweizer Zeitung «24 Heures» sitzt dieser mittlerweile in Untersuchungshaft .

Die Waadtländer Kantonspolizei kommentiert den Fund noch nicht, will aber demnächst informieren.

In ihrer Schule in Ste. Croix ist ein Krisenteam aufgeboten worden. (wap)