Bundesplatz Polizei verzeigt Coronaskeptiker an unbewilligter Demo in Bern In der Stadt Bern haben sich am Samstag Hunderte Coronaskeptiker versammelt. Die Polizei löste die unbewilligte Demonstration auf dem Bundesplatz auf und verzeigte Teilnehmende.

Demonstrierende am Samstag in Bern auf dem Bundesplatz bei der unbewilligten Demo gegen die Coronamassnahmen. Keystone

(sat) Zur Demonstration aufgerufen worden war in geschlossenen Chats in den Sozialen Medien. Doch die Polizei war vorgewarnt, wie sie am Samstag ebenfalls in den Sozialen Medien schrieb. Entsprechend war sie auch am Vormittag bereits in der Innenstadt mit einem grossen Aufgebot präsent. Dies, weil nebst zu einer Demo auch zu Flash-Mobs in Geschäften aufgerufen worden war.

Wie die «Berner Zeitung» und der «Bund» am Samstag in ihren Onlineausgaben übereinstimmend berichteten, hatten sich nach dem Mittag 200 bis 300 Demonstrierende auf dem Bundesplatz versammelt. Die meisten davon ohne Hygienemasken, wie Bilder und Videos in den Sozialen Medien zeigen.

Zuerst rief die Polizei die Demonstrierenden mit Lautsprecherdurchsagen dazu auf, den Bundesplatz und die Demonstration wieder zu verlassen:

Nach Aufrufen zu Demonstrationen und Protesten in #Bern haben sich am Bundesplatz Personen zu einer Demonstration eingefunden. Sie werden mittels Lautsprecherdurchsage auf die Vorgaben hingewiesen und aufgefordert, die Örtlichkeit zu verlassen. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) January 23, 2021

Bis auf etwa 50 Personen kamen dieser Aufforderung laut Medienberichten alle Personen nach. Dann kesselte die Berner Kantonspolizei die übrigen Demoteilnehmenden ein:

Ein grosser Teil der Kundgebungsteilnehmenden verliess nach der Durchsage den Bundesplatz. Nun werden jene Personen, welche sich noch beim Bundesplatz befinden, kontrolliert und verzeigt. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) January 23, 2021

Im Kanton Bern sind Demonstrationen derzeit untersagt respektive auf fünf Personen beschränkt. Dies in Übereinstimmung mit den Vorgaben des Bundes, wonach sich zur Eindämmung des Coronavirus in der Schweiz im Moment im öffentlichen und privaten Raum nicht mehr als fünf Personen treffen dürfen. Zuletzt war es bereits am Anfang Jahr in Bern zu einer unbewilligten Demonstration von Coronaskeptikern gekommen.