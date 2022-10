Tausend Demonstrierende an unbewilligtem «Abendspaziergang» der Antifa in Bern. Video: Stringer / Keystone

Bern Steine gegen die Polizei und versprayte Fassaden: Linksautonome demonstrieren ohne Bewilligung In Bern ist es am Samstagabend zu einer unbewilligten Demonstration gekommen. Die Polizei markierte Präsenz.

Aufgerufen zum «Abendspaziergang» in Bern hatte die Antifa. Die über 1000 Demonstrierenden versammelten sich am Bahnhofplatz und zogen gegen 19.45 Uhr in Richtung Innenstadt. Ein Grossaufgebot der Kantonspolizei Bern war vor Ort.

Die Polizei musste auf dem Viktoriaplatz Pfefferspray einsetzen, teilt sie auf Twitter mit. Es sei auch verschiedentlich zu Steinwürfen und Angriffen gegen die Polizei gekommen. Auch zahlreiche Fassaden wurden versprayt. Verletzt wurde laut Polizeiangaben niemand. Abklärungen zu den zahlreichen Sachbeschädigungen würden laufen, so die Polizei. Gegen 22 Uhr löste sich die Demo auf. (rem)

Beim Umzug in #Bern kommt es verschiedentlich zu Steinwürfen und Angriffen gegen die Polizei. Auch wurden zahlreiche Sprayereien verübt. Wir beobachten die Entwicklung und halten uns bereit. Beim Viktoriaplatz musste Pfefferspray eingesetzt werden. — Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) October 22, 2022