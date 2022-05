Radaupriester Betrunken am Steuer: Bischof von Lugano feuert Priester Ein Tessiner Priester wurde betrunken an einem Grenzübergang angehalten. Nicht zum ersten Mal fiel der Geistliche negativ auf. Nun hat ihn die Kirche umgehend von seinem Amt entbunden.

Kragen geplatzt: Bischof von Lugano Valerio Lazzeri hat den fehlbaren Priester kurzerhand gefeuert. (Archivbild) Keystone

Nun ist dem Bischof von Lugano, Don Valerio Lazzeri, der Kragen geplatzt. Ein Priester, der bisher in einer Südtessiner Pfarrei tätig war, wurde mit sofortiger Wirkung von seinem Amt entbunden. Der Geistliche war in der Nacht auf Samstag sturzbetrunken in Italien in Grenznähe mit dem Dienstwagen der Pfarrei unterwegs.

Offenbar war sein Fahrstil so gefährlich, dass ein anderer Autofahrer die Polizei verständigte. Der Geistliche war mit weiteren Fahrzeugen kollidiert, wie die Internetseite QuiComo berichtete. Am Grenzübergang Ponte Chiasso wurde der Priester von italienischen Beamten schliesslich gestoppt. Offenbar hat er diese dann auch beschimpft und beleidigt. Der Alkoholtest ergab 1,42 Promille im Blut, drei Mal über dem in Italien zulässigen Grenzwert.

Am Samstag reagierte die Diözese Lugano auf den Vorfall. Der Bischof habe den fehlbaren Priester zu einem Gespräch getroffen. Aufgrund eines ähnlichen Verhaltens in der Vergangenheit sei dieser umgehend von seinem Amt als Priester entbunden worden, hiess es in einer Medienmitteilung der Kurie. Er dürfe künftig auch in keiner anderen Pfarrgemeinde der Diözese Lugano mehr arbeiten. Dies sei in Einklang mit dem Bischof entschieden worden, dem dieser Geistliche kirchenrechtlich unterstehe.

In einer Diskothek junge Frauen begrapscht

Tatsächlich hatte der Priester, der bisher in der Pfarrgemeinde Vacallo im Mendrisiotto tätig war, gemäss mehreren Zeugenaussagen Mitte Dezember 2021 in einer Diskothek von Novazzano TI nachts in betrunkenem Zustand junge Frauen begrapscht. Eine 23-Jährige erzählte, dass es auch zu tätlichen Auseinandersetzungen gekommen sei. Ein Freund habe sie verteidigt und dem Priester einen Faustschlag in Gesicht versetzt.

Bei der Tessiner Staatsanwaltschaft war eine Anzeige eingegangen. Der fehlbaren Priester ist erst seit zirka zweieinhalb Jahren im Tessin gewesen und weilte zuvor mehrere Jahre in Rom, war dort in unterschiedlichen Funktionen tätig und arbeitete auch mit dem Malteserorden zusammen. Er hat ursprünglich russische Wurzeln.