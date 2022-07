Beziehungsdelikt Bluttat im Tessin: Italiener schiesst auf Frau und richtet sich selbst Ein 51-jähriger Italiener mit Wohnsitz in der Provinz Varese schoss am Montagabend in Stabio auf eine 45-jährige Frau. Die ebenfalls in Varese wohnhafte Frau erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.

Die Kantonspolizei Tessin will zur Zeit keine weiteren Informationen bekanntgeben (Archivbild). Keystone

Nach der Schussabgabe richtete der 51-Jährige die Waffe auf sich selbst und nahm sich das Leben. Am gleichen Tag wurde in der Provinz Varese ein Mann tot aufgefunden. Ein möglicher Zusammenhang werde in Zusammenarbeit mit den italienischen Behörden abgeklärt, teilte die Tessiner Kantonspolizei am Montagabend mit.

Die Hintergründe der Bluttat seien noch unklar, weitere Details würden nicht veröffentlicht, so die Mitteilung der Polizei. Laut Medienberichten handelte es sich um ein Beziehungsdelikt. So soll der 51-jährige zuerst in Italien den im Tessin wohnhaften Rivalen erschossen und dann seine Ex-Partnerin angegriffen haben, wie der italienischsprachige SRG-Kanal RSI am Dienstag meldete. (wap)