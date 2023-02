Rauchentwicklung Thun: Zwei Leichen und viele tote Schlangen in einem Kellerabteil gefunden Grausiger Fund in einem Mehrfamilienhaus in Thun: Nachdem Rauch aus einem Keller drang, fanden die Einsatzkräfte zwei Tote und mehrere verendete Schlangen – darunter auch giftige. Vieles ist noch unklar.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen. Keystone

Die Kantonspolizei Bern erhielt am Dienstag kurz nach 19.30 Uhr eine Meldung, dass Rauch aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in Thun dringe. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte die Rauchentwicklung rasch unter Kontrolle bringen und bekämpfen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Behörden erhielten Hinweise, dass im betreffenden Kellerabteil mehrere Reptilien gehalten wurden – darunter auch Giftschlangen. Zusammen mit extra beigezogenen Experten betraten die Einsatzkräfte schliesslich das Abteil. Dort fanden sie zwei leblose Männer. Zudem waren auch mehrere Reptilien verendet, wie es weiter heisst. Die noch lebenden Tiere wurden rausgeholt und in eine Tierklinik gebracht. Die Polizei geht nicht davon aus, dass Tiere entwichen sind.

Die Identität der Verstorbenen ist inzwischen bekannt. Allerdings steht die formelle Identifikation noch aus. Die Todesursache ist momentan genauso unklar wie der Grund für die Rauchentwicklung. Entsprechende Ermittlungen laufen. Allerdings gebe es aktuell keine konkreten Hinweise für eine Dritteinwirkung. (abi)