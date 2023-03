Brrrrr Von 20 Grad zum Schneefall – so wird das Wetter zum Start der Sommerzeit Kaum haben sich alle an die frühlingshaften Temperaturen gewöhnt, grätscht der Winter wieder rein. Am Montag könnte es bis in die tieferen Lagen Schnee geben.

Zumindest vorläufig sollten die Winterreifen besser noch aufgezogen bleiben. Keystone

Ab dem Sonntag gilt Sommerzeit. Dabei spielt das Wetter aber überhaupt nicht mit. Bereits ab Freitag diskutiert man eher über die Schneefallgrenze als über Badetemperaturen. Diese liegt zunächst bei 2000 Meter, kommt dann bis am Montag sogar bis auf 800 Meter hinunter, wie Meteoschweiz schreibt. Auch in tieferen Lagen kann es also weiss werden.

Mit der Schneefallgrenze sinken auch die Temperaturen. Nachdem es am Donnerstag mancherorts bis zu 20 Grad warm werden kann, wird es auf das Wochenende wieder deutlich frischer. Am Sonntag sinkt die Temperatur auf rund 8 Grad. Dazu kommt es ab Freitag zu teils kräftigem Regen. Am Montag wird es dann noch kälter und besonders am Alpennordhang gibt es «anhaltende Schneefälle», so die Meteorologen des Bundes.

Noch sollte die Winterjacke also besser nicht im Mottenschrank verstaut werden und auch die Winterreifen müssen noch eine Weile aufgezogen bleiben. Ab dem Mittwoch steigt die Schneefallgrenze dann allmählich wieder. So richtig Frühlingsgefühle wollen gemäss den Prognosen aber noch nicht aufkommen: Es bleibe «häufig bewölkt und hat zeitweise Niederschlag», so Meteoschweiz. (mg)