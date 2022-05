Concise (VD) Unbekannte jagen Bankomat in die Luft und fliehen mit Beute In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte einen Bankomaten im waadtländischen Concise gesprengt. In den umliegenden Gebäuden fiel darauf der Strom aus. Die Täter und die Beute sind bislang unauffindbar.

Die Kantonspolizei Waadt hat keine Angaben dazu gemacht, wie viel Geld die Täter erbeuteten. (Symbolbild) Keystone

Die Sprengung zerstörte den Bankomat der Raiffeisenbank komplett und führte sehr wahrscheinlich auch zu einem Stromausfall in den umliegenden Gebäuden. Ein in der Nähe geparktes Auto wurde ebenfalls beschädigt, wie die Kantonspolizei Waadt am Donnerstag mitteilt. Bislang konnten die Ermittler weder die Täter noch die Beute ausfindig machen. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, gab die Polizei nicht bekannt. Weil Sprengstoff beim Raub zum Einsatz kam, hat die Bundesanwaltschaft eine Ermittlung eingeleitet. (dpo)