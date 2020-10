Corona-Alarm im Vatikan: vier Schweizergardisten positiv getestet

Im Vatikan herrscht Corona-Alarm: Vier Mitglieder der päpstlichen Schweizergarde sind «im Verlauf des Wochenendes» positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zudem zeigen sie Symptome.

Die Schweizergarde in Rom – hier bei einer Vereidigung 2019 – hat bislang vier Coronafälle zu verzeichnen. Oliver Sittel/Schweizergarde

(wap/sat/dpa) Das bestätigte der Sprecher der Schweizergarde in Rom am Montag auf Anfrage von CH Media. In einem vom Vatikan freigegebenen Statement heisst es zudem, dass es «in den letzten Wochen» bereits drei andere Coronafälle in dem kleinen Kirchenstaat in der Hauptstadt von Italien gegeben hat. Die vier infizierten Wachleute aus der Schweiz seien bereits isoliert worden, nimmt der Vatikan weiter Stellung. Weitere Überprüfungen von Kontaktpersonen liefen, nachdem die Fälle am Wochenende bekannt geworden seien.

Wie die Italienische Nachrichtenagentur Ansa zuvor unter Berufung auf das Schweizer Radio und Fernsehen SRF berichtet hatte, sind die Anti-Corona-Vorkehrungen im Vatikan in einer Anweisung bereits verschärft worden. Der Schweizergarde-Sprecher schreibt dazu gegenüber CH Media, die Quartiere würden strenger als bisher abgeschottet. Zudem müssten nun «alle Wachen, ob im Dienst oder nicht», drinnen und draussen stets Schutzmasken tragen.

Die katholische Medienplattform «Vatican News» hatte Anfang Oktober berichtet, dass die Schweizergardisten wegen Corona zur «Vorsicht im Umgang mit dem Papst» aufgefordert worden seien. Mundschutz und Abstand seien geboten. Allerdings erzählte ein junger Mann, der am Rande der Vereidigung der Rekruten interviewt wurde, dass Franziskus ihm auch schon die Hand gedrückt habe.

Wie in Italien gilt neu Maskenpflicht im Freien

Im Vatikan, wo weniger als 1000 Menschen leben, hatte es bei Kirchenmännern und Mitarbeitern in den vergangenen Monaten einige Fälle von Sars-CoV-2-Infektionen gegeben. Die bunt uniformierten Wachen der Schweizergarde schützen Papst Franziskus (83) und seine Residenz. Entsprechend sind sie sehr nah am Oberhaupt der katholischen Kirche dran.

Im Vatikan war, wie in Italien, kürzlich eine Maskenpflicht auch im Freien eingeführt worden. In Italien mit seinen 60 Millionen Einwohnern ist die Sorge wegen einer neuen Covid-19-Welle gestiegen, nachdem mehrere Tage in Folge über 5000 Neuinfektionen gezählt worden waren.