Beitrag: Katja Keggli

Drama Nach Explosion in Wohnhaus: Vier Tote in Yverdon – ein Kind wird noch vermisst In Yverdon ist es zu einem tragischen Vorfall gekommen: Nach einer Explosion brannte ein Haus komplett nieder. Dabei starben mindestens vier Personen.

In den Trümmern eines brennenden Hauses in Yverdon (VD) sind am Donnerstag vier Leichen entdeckt worden. Das bestätigt die Polizei am Mittag. Ein Kind wird noch vermisst. Sie befanden sich in einem Haus, in dem es am frühen Morgen zu einer Explosion gekommen ist. Danach brach ein Brand aus, der das Haus vollständig zerstörte.

Un #incendie total de villa est en passe d'être maîtrisé par les pompiers à #Yverdon à l'angle des rues du Valentin et du Midi. pic.twitter.com/BbNrstIcFZ — Fabien Lapierre (@FabienLapierre) March 9, 2023

Warum es eine Explosion gab, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler suchen nach der Ursache. Auch sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Die Explosion hat sich um 6.40 Uhr ereignet. Im Einsatz standen zahlreiche Polizisten, Sanitäterinnen, Feuerwehrmänner und weitere Helferinnen. (mg)