Drama Yverdon: Polizei findet Waffe – Vater hat wohl seine Frau und die drei Kinder getötet Nach dem Brand-Drama in Yverdon geht die Polizei neu von einem Tötungsdelikt aus. Der Familienvater hat zuerst seine Familienmitglieder erschossen und sich dann selbst gerichtet.

Warum es zur Explosion in diesem Haus gekommen ist, wissen die Behörden derzeit noch nicht. Bild: Keystone

Es war kein Unfall: Nach dem Drama in Yverdon mit 5 Toten Personen von vergangener Woche hat die Polizei eine Waffe gefunden. Wie die Waadtländer Polizei am Samstag mitteilt, wiesen alle gefundenen Leichen Einschusswunden auf. Die Behörden gehen derzeit davon aus, dass der Vater (45) zuerst seine drei Mädchen (5, 9 und 13 Jahre), seine Frau (40 Jahre) und dann sich erschossen hat. Eine Einwirkung Dritter könne ausgeschlossen werden.

Warum es im Haus anscheinend zu einer Explosion mit anschliessendem Brand kam, konnten die Ermittler noch nicht herausfinden. «Die Experten stellten aber fest, dass sich in den verschiedenen Räumen des Hauses eine grosse Menge Brandbeschleuniger befand», heisst es in der Mitteilung. Das erkläre auch den grossen Schaden am Haus.

Das Drama ereignet sich am Donnerstag in den frühen Morgenstunden. Das Haus in Yverdon geriet nach einer Explosion um 6.40 Uhr in Brand. Die Polizei fand anschliessend die fünf Leichen im Haus. (mg)