Dummheit Besoffen Kreuz aus der Kirche gestohlen – und dann in der Disco vergessen Mit reichlich Alkohol im Blut hat ein Schweizer (32) reichlich Unfug angestellt. Erst fuhrwerkte er in einem Gotteshaus und öffnete gar eine Orgel und dann entwendete er auch noch ein Kruzifix.

Mit diesem Kreuz wanderte der betrunkene Walliser von der Kirche in die Disco. Kapo VS

Es war eine Schnapsidee mit Folgen. Ein 32-jähriger Walliser hielt es angesäuselt für eine gute Idee in der Kirche von Martigny etwas zu randalieren. Er stellte am Freitag einige Möbel um, öffnete die Orgel – und stahl auch noch das Kreuz vom Altar mit. Mit der erbeuteten «Trophäe» zog es den Mann in die nahe gelegene Disco. Dort schien er aber endgültig Gott nicht mehr vor Augen zu haben und liess das Kreuz im Tanzlokal liegen.

Die Walliser Kantonspolizei kam dem Mann aber rasch auf die Schliche und fand auch das Kreuz in der Disco. Es befindet sich wieder in Kirche in Martigny. Der dortige Pfarrer wollte für den betrunkenen Sünder Gnade vor Recht ergehen lassen und auf eine Anzeige verzichten. Wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilt, wurde der Mann «jedoch von unseren Diensten bei der Staatsanwaltschaft verzeigt.» Neben dem Kater am nächsten Morgen droht dem Mann also bald schon grösseres Ungemach. (mg)