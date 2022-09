Mulhouse/Basel Erdbeben der Stärke 4,7 erschüttert die Schweiz Das Erdbeben der Stärke 4,7 auf der Richterskala soll vom französischen Mulhouse ausgegangen sein, wie der Erdbebendienst der ETH auf seiner Webseite schreibt.

Der Schweizerische Erdbebendienst an der ETH Zürich hat ein Erdbeben registriert. Das Beben ereignete sich am 10. September 2022 um 17:58:13 Uhr (Lokalzeit) mit einer Magnitude von etwa 4.7 auf der Richterskala.

Dieses Erdbeben ist in der ganzen Schweiz verspürt worden.

17:58 Erdbeben mit einer Stärke von etwa 4.7 bei Kembs F. War verbreitet spürbar. Kleinere Schäden möglich. https://t.co/m3VwLusM5O — Erdbebendienst (@seismoCH_D) September 10, 2022

Auf Twitter meldeten sich zahlreiche User, die das Beben gespürt hatten. Vom Berner Seeland, über den Aargau bis ins Zürcher Unterland wurden die Schweizer kurz durchgeschüttelt. Auch in Deutschland war das Beben spürbar.

#Erdbeben in Bern. Hier hat gerade alles gewackelt. — Peter Wäch (@peterwaech) September 10, 2022

Leichte bis mittlere Schäden sind bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Nähe des Epizentrums möglich, schreibt der Erdbebendienst.

Eben hatten wir hier einen kräftigen Rumms und das Haus hat kurz gewackelt. #Erdbeben pic.twitter.com/TkjPoc8G5g — Susanne Aust (@susanne_aust) September 10, 2022

Bereits zuvor war es zu kleineren Erdstössen in der Schweiz gekommen. In Orsières VS in der Nähe des Petit Combin hat am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr die Erde gebebt. Das Beben erreichte eine Stärke von 2,7. Dieses war möglicherweise spürbar. Um 12.30 Uhr hatte die Erde am Samstag bei Orsières bereits mit einer kaum spürbaren Stärke von 2,1 gebebt.