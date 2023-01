Fernsehen Florence Fischer moderiert neu die «Tagesschau» von SRF Inland-Redaktorin Florence Fischer wird Moderatorin der «Tagesschau» von SRF. Zu sehen sein wird sie am Mittag und am Vorabend. Sie folgt auf Penelope Kühnis.

Die neue «Tagesschau»-Moderatorin war zuvor lange Jahre für das Radio tätig. SRF

Florence Fischer wird neu ab dem Februar am Mittag und am Vorabend die «Tagesschau» moderieren. Dies teilte das Schweizer Radio und Fernsehen SRF am Mittwoch mit. Bis anhin arbeitete Fischer in der Inlandredaktion von SRF. Als Moderatorin übernimmt sie die Nachfolge von Penelope Kühnis, die auf eigenen Wunsch hinter die Kamera wechselt. Kühnis war über zehn Jahre «Tagesschau»-Moderatorin.

Fischer ist seit 2011 für SRF tätig. Bekannt wurde sie als Moderatorin des Sportmagazins auf SRF 3. Für das Fernsehen war sie 2016 an der Fussball-Europameisterschaft in Frankreich im Einsatz. «Nach vielen spannenden Jahren beim Radio erfüllt es mich mit riesiger Freude, diese Herausforderung annehmen zu dürfen», wird Fischer in der Mitteilung zitiert. (wap)