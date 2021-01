Gesundheitsrisiko Listerien im Mais: Migros ruft sieben Salate zurück Die Migros muss am Donnerstag sieben verschiedene Salate zurückrufen. Im verwendeten Mais wurden krankheitserregende Listerien gefunden.

Eines der betroffenen Produkte ist der M-Budget-Mischsalat. Keystone

(agl) Die Migros bittet ihre Kunden, die entsprechenden Produkte nicht zu essen und hat diese aus den Regalen entfernt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Listerien können nach dem Verzehr gesundheitliche Konsequenzen haben, insbesondere für Schwangere und Personen mit einem geschwächten Immunsystem. Kunden, die eines der Produkte gekauft haben, können es zurückbringen und erhalten den Verkaufspreis zurückerstattet.

Folgende Produkte sind betroffen:

-M-Budget Mischsalat, Artikelnummer 1310.200.

Verkaufsorte: Genossenschaft Luzern, Genossenschaft Basel, Migros Online

-M-Classic Saladbowl Chicken, Artikelnummer 1303.233

Verkaufsorte: Genossenschaft Ostschweiz, Genossenschaft Basel, Outlet Dierikon (LU)

-Anna`s Best Mittelmeer Salat, Artikelnummer 1310.234

Verkaufsorte: Genossenschaft Luzern, Genossenschaft Basel

-Anna`s Best Festtagsalat, Artikelnummer 1310.208

Verkaufsorte: Genossenschaft Luzern, Genossenschaft Basel, Migros Online

-Erlesener Salat, Artikelnummer 1303.230

Verkaufsorte: Genossenschaft Basel

-Anna`s Best Saladbowl Country, Artikelnummer 1303.243

Verkaufsorte: Genossenschaften Luzern, Ostschweiz, Tessin, Basel und Zürich

-Anna`s Best Saladbowl Thon, Artikelnummer 1303.246

Verkaufsorte: Genossenschaften Luzern, Ostschweiz, Tessin, Basel und Zürich, Migros Online