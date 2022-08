Gletscherschmelze Der Aletschgletscher gibt Wrackteile eines Flugzeugs frei Auf dem Aletschgletscher wurden am Donnerstag Teile eines abgestürzten Flugzeugs gefunden. Dieses war 1968 verunglückt. Bergungsarbeiten sind in Planung.

Die Polizei rechnet damit, dass der Gletscher weitere Wrackteile freigibt. (Symbolbild) Keystone

Die Berner Zeitung berichtete am Freitag über den Fund, dies unter Berufung auf den Hüttenwart der Konkordiahütte. Am Nachmittag bestätigte die Kantonspolizei Wallis die Meldung. Die Flugzeugteile seien zwischen Jungfraufirn und Konkordiaplatz gefunden worden, so die Mitteilung. Gemäss ersten Abklärungen handle es sich um Wrackteile einer Piper Cherokee mit der Registriernummer HB-OYL, die am 30. Juni 1968 abgestürzt war.

Mit den damaligen technischen Möglichkeiten sei es nicht möglich gewesen, das Wrack zu bergen. Es wurde deshalb von den Schnee- und Eismassen begraben. Durch die Gletscherschmelze würden diese nun freigegeben. In den nächsten Tagen seien deshalb weitere Funde möglich.

Die Polizei ruft dazu auf, diese zu markieren und nicht anzufassen. Es bestehe Verletzungsgefahr. Bergungsarbeiten seien in Planung. (wap)