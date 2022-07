Grossraubtiere Nach 12 Rissen: Jetzt ist der Wolf vom Walliser Val-d'Illiez erlegt Vor zehn Tagen gab der Kanton Wallis grünes Licht für den Abschuss des einzelnen Wolfes. Nun hat ihn die kantonale Wildhut innerhalb des bewilligten Bereichs erlegt.

Der erlegte Wolf soll im Wallis 12 Nutztiere gerissen haben. Kanton Wallis

60 Tage hätten die Walliser Wildhüter Zeit gehabt, um den Wolf zu töten. Doch bereits einen Tag, nachdem die Abschussbewilligung gültig war, waren sie erfolgreich. Wie der Kanton Wallis am Montag mitteilt, wurde am Samstag im Val-d'Illiez ein Wolf von der Wildhut erlegt. Das erlegte Tier wird nun zur Diagnose und Identifizierung an das Institut für Fisch- und Wildtiergesundheit der Universität Bern geschickt.

Es handelt sich wohl um den Wolf, der seit Beginn der Saison mehrere geschützte Schafherden angegriffen hat. Insgesamt zwölf Nutztiere soll der Wolf trotz Herdenschutz gerissen haben, heisst es weiter. Somit seien die Bedingungen für einen Abschuss erfüllt gewesen. Dafür muss ein Wolf innerhalb von vier Monaten mindestens zehn Schafe oder Ziegen in geschützten oder nicht schützbaren Situationen töten.

Seit 2021 haben die Walliser Behörden drei Einzelwölfe zum Abschuss freigegeben und erlegt, eine vierte Abschussbewilligung für einen Wolf in der Region Goms-Aletsch wurde letzte Woche erteilt.

Politik schaltet sich ein

Wolfsrisse sorgen aktuell für viel Aufregung: Für Schlagzeilen sorgte zuletzt das berüchtigte Beverin-Rudel. Es riss am Schamserberg zwei Mutterkühe. Der Schweizerische Bauernverband fordert rasche Lösungen, denn er sieht die Alpwirtschaft gefährdet. Ins gleiche Horn bläst eine internationale Koalition, die den Schutz der Grossraubtiere herabstufen will. Insgesamt 14 Verbände aus der Schweiz, Österreich, Deutschland und Italien haben ebenfalls jüngst eine entsprechende Resolution beschlossen.

Die Probleme mit der exponentiell wachsenden Wolfspopulation sind auch im Parlament ein Thema: Die Umweltkommission des Ständerats hat einen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt. Neu sollen Wölfe präventiv geschossen werden können. Eine ähnliche Revision des Jagdgesetzes, das eine Regulation der Wolfsbestände möglich machen sollte, war 2020 nach einem Referendum von Umweltverbänden und linken Parteien an der Urne abgelehnt worden. (aka/rwa)