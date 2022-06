Heisse Tage 30 Grad und mehr: Die Schweiz kommt nun kräftig ins Schwitzen Die Plätze in der Badi werden wohl knapp: Im Verlauf von dieser Woche wird es richtig warm. Auch im Norden klettert das Thermometer über die 30-Grad-Marke.

Dichtestress in der Badi wird in dieser Woche wieder aktuell. Keystone

Jetzt wird es, frei nach Rudi Carrell, wieder mal so «richtig Sommer». Der Wetterdienst Meteonews spricht von einer «hochsommerlichen Woche». In Grad ausgedrückt meint dies, dass es gerade im Tessin bis zu 34 Grad heiss werden kann. Richtig los mit der vollen Ladung Sonne geht es am Dienstag. «Bei leichter Bise steigen die Temperaturen auf 26 bis 27 Grad», heisst es in der Mitteilung vom Montag.

Am Mittwoch wird es trotz einigen Quellwolken noch heisser. Auch im Norden könnte die 30-Grad-Marke erreicht werden. Da und dort dürfte die neuerliche Hitze mit Gewittern einher gehen, «der Schwerpunkt liegt dabei aus heutiger Sicht entlang der Alpen und Voralpen», so Meteonews. Nass könnte es auch am Donnerstag werden –zumindest in der ersten Tageshälfte. Danach ist wieder eher Badehose als Regenschirm angebracht. Erneut klettert das Thermometer knapp in den 30er-Bereich.

Sprung ins kühle Nass: Kinder geniessen das Sommerwetter in der Badi Lerchenfeld (SG) Bild vom 20. Mai: Benjamin Manser

Ein «heisses Wochenende»

Ab dem Freitag lohnt sich die Dauerkarte in der Badi dann endgültig. Es werde «ein heisses Wochenende», schreiben die Meteorologen. Auch im Norden wird es über 30 Grad warm. Das Grillgut für Sonntagabend könnte wegen drohender Hitzegewitter allenfalls etwas nass werden. Allerdings wären viele wohl einer Abkühlung nach zwei Tagen mit brütender Hitze wohl nicht abgeneigt.

Wie es in der kommenden Woche weitergeht, kann Meteonews noch nicht genau sagen. Umso mehr gilt deshalb: Den Sommer kräftig geniessen – natürlich mit genügend Wasser, Schatten und Sonnenschutz. (mg)