Heisseste je gemessene Temperatur in Stabio (TI)

In der Tessiner Gemeinde Stabio, an einem der südlichsten Zipfel der Schweiz, wurde am Nachmittag der Temperaturrekord gebrochen. Kurz nach 16 Uhr zeigte das Thermometer mit 36,5 Grad den höchsten Wert seit Messbeginn, wie Meteonews meldete. Laut SRF Meteo ist es der 18. Hitzetag in Folge, an dem die Temperatur in der Südtessiner Gemeinde über 30 Grad gestiegen ist.

Noch heisser wurde es am Nachmittag in Genf – dort zeigte das Thermometer 37,2 Grad an. Der dortige Rekord aus dem Juli 2015 liegt bei 39,7 Grad, was offiziell als höchste Temperatur auf der Alpennordseite gilt. (aka)