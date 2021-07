Hochwassergefahr Erste Wochenhälfte bringt der Schweiz wieder viel Regen In den kommenden Tagen fällt vor allem im Westen und Süden erneut viel Niederschlag. Bereits jetzt sind die Gewässer entlang der Voralpen, im Seeland und am Hochrhein voll.

Randvoll: Die Aare führt derzeit viel Wasser durch Bern. Keystone

Im Westen der Schweiz können bis am Mittwochmorgen gebietsweise bis zu 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, meldet der Wetterdienst Meteonews am Montag. Lokal bestehe Überflutungsgefahr. «Es muss mit hochgehenden Bächen und Flüssen sowie ansteigenden Seepegeln gerechnet werden, lokal sind auch Erdrutsche und Murgänge möglich», warnt Meteonews. Deutlich weniger Niederschlag wird in der Ostschweiz und im Bündnerland erwartet.

Nach dem Mittwoch beruhigt sich das Wetter etwas, und die Pegel der Fliessgewässer dürften wieder sinken. Bereits am Donnerstag sei aber erneut mit starken Niederschlägen und einem Anstieg der Hochwassergefahr zu rechnen, so Meteonews.

Nach dem Wochenende hatte sich die Lage an den Schweizern Gewässern vorübergehend etwas entspannt. Die Hochwasserwarnungen für Vierwaldstätter-, Thuner- und Brienzersee sind aufgehoben. Eine Hochwasserwarnung gilt aktuell noch für den Rhein in Basel. Auf dem Brienzer- und Thunersee verkehren die Schiffe wieder normal, eingeschränkt bleibt der Schiffverkehr derweil zwischen Biel und Grenchen. In Bern sind die Hochwasserschutzmassnahmen in den an der Aare gelegenen Quartieren am Montag weiter verstärkt worden. (wap)