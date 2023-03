Hudelwetter und warme Aussichten Der Frühling steht vor der Tür: Zuerst gibt noch einmal der Winter ein Mini-Comeback Es windet. Es wird kalt. Es regnet. Es schneit. Es wird warm. Das Wetter in den kommenden Tagen bietet für jeden Geschmack etwas. In den Alpen kann es kräftig Schnee geben.

Bei den aktuellen Windgeschwindigkeiten lohnt es sich, gut auf den Regenschirm aufzupassen. Bild: Keystone

«Im April, im April, macht das Wetter, was es will.» Aber halt. Es ist doch erst März. Das Wetter macht trotzdem, was es will. Derzeit will es vor allem: winden. Und: regnen. Zusammen ergibt das: waagrechter Regen. Und auch in den nächsten Tagen hat das Wetter massive Entscheidungsschwierigkeiten. Es will nämlich einfach alles. Es will Frühling, Winter und auch fast Sommer sein.

Den #Regenschirm sollte man heute gut festhalten, oder am besten gleich bei der Kapuze bleiben. Heute Morgen reichte es auf dem #Bantiger z.B. bereits für eine Orkanböe. Weitere Messwerte gibt es im Liveticker: https://t.co/XqNQRR4jG0 Warnungen: https://t.co/ByWBYLyafN (gz) pic.twitter.com/RzcO7ar1F6 — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) March 10, 2023

Doch beginnen wir von vorne: Von einem «stürmischen Freitag» spricht der Wetterdienst Meteonews. Sogar Orkanstärke dürften an einigen Messstationen erreicht werden. Aber auch im Flachland wird mit Windspitzen von 60 bis 80 km/h gerechnet. Dazu Regen. Teilweise erreicht er sogar den unangenehmen Zusatz «kräftig».

Es wird kalt und schneit

In der Nacht auf Samstag wird aus dem «kräftigen Regen» dann vielerorts Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 500 Meter. «Einen Wintereinbruch kann man es allerdings kaum nennen», meint Meteonews. Bereits im Tagesverlauf überlegt es sich das Wetter bereits wieder anders und lässt die Schneefallgrenze ansteigen, im Verlauf des Abends sollte es im Flachland dann sogar mal weder regnen noch schneien.

In den Alpen bleibt es dagegen nass. Das ist für viele Skigebiete eine freudige Nachricht. «Oberhalb von etwa 1500 Metern gibt es insbesondere in den Walliser Alpen viel Neuschnee – dort sind stellenweise über 75 cm möglich», so der Wetterdienst. Unterhalb kann es bis am Sonntag gelegentlich auch mal wieder regnen.

Kurze Hosen mit kurzer Halbwertszeit

Spätestens am Montag sagt der Blitzwinter dann aber bereits wieder Adieu. Die Meteorologen schreiben in ihrer Mitteilung von einer «freundlichen Mischung aus Sonnenschein und Wolkenfeldern». Freundlich sind vor allem die Temperaturen: Diese klettern zum Wochenstart lokal sogar über 20 Grad. Die kurzen Hosen haben aber wiederum nur eine kurze Halbwertszeit. Bereits am Abend grätscht wieder eine «markante Kaltfront» rein. Sie hat auch noch «kräftigen Regen» im Gepäck.

Schnee bis ins Flachland gibt es wohl keinen mehr, bis auf 1000 Meter kann es aber schon noch einmal schneien am Dienstag. Was genau das Wetter dann will, wissen nicht einmal die Wetterprofis. Immerhin eine Prognose wagen sie: «Voraussichtlich dürfte es wieder freundlicher und sehr mild werden.»