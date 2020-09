Hunderte demonstrieren in Genf vor dem Sitz der UNO gegen Coronaschutzmassnahmen

«Zurück in die Freiheit»: Unter diesem Motto haben am Samstag in Genf Hunderte Menschen gegen die Coronaschutzmassnahmen demonstriert. Vor dem UNO-Sitz kritisierten sie namentlich die Maskenpflicht.