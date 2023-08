Industriegebiet Brand beim Bahnhof Pratteln: Zugverkehr vorübergehend lahmgelegt Beim Bahnhof Pratteln ist am frühen Montag ein Brand ausgebrochen. Ein Gebäude im Industriegebiet steht in Flammen. Zugreisende müssen mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen.

In einem Gewerbegebäude an der Güterstrasse in Pratteln ist am Montagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Baselbieter Polizei mitteilt, ging eine entsprechende Mitteilung kurz vor 6 Uhr ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand – mit starker Rauchentwicklung. Die Löscharbeiten dauern noch an, heisst es in der Mitteilung weiter. Zur Brandursache kann die Polizei aktuell keine Angaben machen.

Verletzte soll es nach «derzeitigen Erkenntnisstand» keine geben. Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Am Gebäude entstand ein grosser Sachschaden. Die genaue Schadenhöhe lässt sich derzeit noch nicht beziffern.

Video zum Brand in Pratteln:

Quelle: Leserreporter

Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Güterstrasse komplett gesperrt. Die SBB mussten den Zugsverkehr beim Bahnhof Pratteln bis etwa 9 Uhr einstellen. Betroffen waren die alle Interregio- und S-Bahn-Züge (IR36, S1, S3). Zugreisende müssen mit Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen rechnen.

Reiseempfehlungen der SBB: Reisende zwischen Liestal, Bahnhof und Kaiseraugst, Bahnhof benützen die Ersatzbusse.

Reisende zwischen Basel SBB und Pratteln benützen die Trams der Linie 14.

Reisende zwischen Basel SBB und Brugg AG reisen via Olten.

Auf Bildern und in Videos in verschiedenen Sozialen Medien ist über dem in Brand befindlichen Gebäude an der Güterstrasse eine hohe Rauchsäule zu sehen. Demnach qualmt der Brandherd auch noch über eine Stunde nach dem Eintreffen der Feuerwehren.

Laut der Warnzentrale AlertSwiss führt der Brand zwar «zu starker Rauchentwicklung». Die Bevölkerung müsse jedoch keine besonderen Massnahmen ergreifen. AlertSwiss empfiehlt dennoch, das Gebiet nicht zu betreten respektive grossräumig zu umfahren. (aib/sat)

Update folgt ...