Klimawandel Wärmstes Jahr seit Messbeginn: 2022 auf Rekordkurs Der Hitzesommer und der warme Herbst sorgen für ungewöhnlich hohe Jahresdurchschnittstemperaturen in der Schweiz. Der Rekord von 2018 dürfte damit schon dieses Jahr pulverisiert werden.

Sommerlicher Herbst: Der Oktober war fast vier Grad wärmer als im langjährigen Mittel. Keystone

Mit einer Temperaturabweichung von 1,1 Grad gegenüber dem langjährigen Mittel (1991-2020) ging hierzulande 2018 als das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen 1864 in die Geschichte ein. Nur vier Jahre später dürfte der Wärmerekord bereits wieder gebrochen werden: Bis jetzt weist das laufende Jahr nämlich eine Abweichung von rund 1,7 Grad aus. «Selbst wenn die zweite Novemberhälfte und der Dezember klar unterdurchschnittlich ausfallen würden, würde 2022 das wärmste Jahr werden», schreibt der Wetterdienst Meteonews in einer Mitteilung vom Mittwoch.

Zu warm waren bisher mit Ausnahme von April und September alle Monate des Jahres. Allein für den Oktober beträgt die Abweichung knapp vier Grad. Der zu erwartende Wärmerekord bestätigt den Trend des letzten Jahrzehnts. Von den zehn wärmsten je gemessenen Jahren seien alle nach 1994 aufgetreten, acht davon nach 2010, so Meteonews. Auch seien alle Jahre vor 1988 unter dem langjährigen Mittel 1991-2000 gelegen.

«Daran ist klar zu erkennen, dass der Klimawandel auch in der Schweiz mit grossen Schritten voranschreitet», heisst es in der Mitteilung weiter. Gegenüber 1864 sei die Jahresdurchschnittstemperatur in der Schweiz bereits um zwei Grad gestiegen. Zum Vergleich: Das Pariser Klimaabkommen hat zum Ziel, die maximale globale Erwärmung gegenüber der vorindustriellen Zeit auf 1,5 Grad zu beschränken. (wap)