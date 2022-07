Krankheit Ein Elefant tot, zweiter ist schwer krank: Im Zoo Zürich geht ein gefährliches Virus um Nach dem Tod des jungen Elefanten Umesh meldet der Zoo Zürich einen weiteren Herpesvirusfall bei den Elefanten. Betroffen ist Elefantenkuh Omysha, die sich in kritischem Zustand befindet. Sie wird rund um die Uhr betreut.

Elefantenkuh Omysha bei einem Bad im Zürcher Zoo. Sie befindet sich in kritischem Zustand. Archivbild: Keystone

Das bei Elefanten typische Herpesvirus (EEHV) ist in der Zoowelt gefürchtet. Zu Recht: Bis zu zwei Drittel aller Todesfälle bei jungen Asiatischen Elefanten in europäischen und amerikanischen Zoos gehen auf das Konto von EEHV. Aktuell besonders betroffen ist der Zoo Zürich: Nachdem Ende Juni der zweijährige Elefantenbulle Umesh am Virus gestorben ist, gibt es nun einen «weiteren kritischen Herpesvirusfall». Das gab der Zoo Zürich am Freitag bekannt.

Davon betroffen ist die achtjährige Elefantenkuh Omysha, die sich in kritischem Zustand befindet. «Im Moment behandeln wir sie rund um die Uhr», führte Jean-Michel Hatt, Leitender Tierarzt des Zoos, vor den Medien aus. Konkret habe der Zoo sofort eine Behandlung mit antiviralen Medikamenten sowie Blutplasmatransfusionen von anderen Elefanten begonnen. Dadurch erhofft sich der Zoo, dass die Antikörper eines anderen Elefanten Omysha bei der Abwehr des Virus helfen.

Wieder ist ein Elefant krank. Robin Luijten

Zoo ist optimistisch, nächste Tage entscheidend

Das Virus greift die Blutzellen der Elefantenkuh an, vor allem jene, die für die Blutgerinnung zuständig sind. Laut Jean-Michel Hatt ist das Behandlungsteam optimistisch. Gleichzeitig gab er zu verstehen, dass es ein «intensiver Kampf» sei.

Welche Chancen Omysha auf eine Heilung habe, wollte der Tierarzt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. «Das ist völlig hypothetisch». Die nächsten Tage würden zeigen, ob die Behandlung wirke. Im Moment gibt es laut Hatt keine Hinweise darauf, dass die Elefantenkuh Schmerzen hat, allerdings ist sie müde.

Weiter vermeldet der Zoo, dass auch andere Elefanten Anzeichen erhöhter Virenlast zeigen. Bei ihnen sei das Virus im Körper aktiv, habe aber einen definierten Schwellenwert noch nicht überschritten. Der Zoo wartet daher noch mit einer Therapie zu. Allerdings überwacht er alle Elefanten engmaschig. Solche Perioden mit erhöhter Virenlasten kämen immer wieder vor und könnten dazu führen, dass der Elefant Antikörper bilden könne.

Virus unter Elefanten stark verbreitet

Omysha kam 2014 im Zoo Zürich zur Welt und ist die Tochter von Indi und Maxi. Sie ist die Halbschwester von Umesh, der nach dem Auftreten der ersten Symptome der Krankheit noch am gleichen Abend verstarb – trotz andauernder Behandlung. Umseh war nach Xian im Jahr 1999 und Aishu im Jahr 2003 der dritte Elefant, der im Zoo Zürich am Virus starb.

Das Virus ist unter Elefanten stark verbreitet. Wie der Zoo damals mitteilte, ist EEHV vor allem für junge Asiatische Elefanten gefährlich, da sie teilweise noch nicht über genügend Antikörper verfügen. Daher werden die Tiere in den Zoos regelmässig getestet. Bei älteren Elefanten verhindert das Immunsystem oft den Ausbruch des Virus. Neugeborene sind vorerst durch die Antikörper der Mutter geschützt.

Bricht die Krankheit aus, kann Tod rasch eintreten

Bricht die Krankheit aus, kann sie zu inneren Blutungen und multiplem Organversagen führen. Der Tod kann gemäss Zoo innerhalb weniger Stunden oder Tage nach dem Ausbruch der Krankheit eintreten. Auch in der wilden Population häufen sich die Berichte über Todesfälle bei Jungtieren wegen EEHV. Noch sei das Ausmass jedoch unklar.

Zudem ist gemäss Tierarzt Jean-Michel Hatt noch nicht ganz klar, warum sich das Virus unter bestimmten Umständen aktiviert. In der Wissenschaft gäbe es Vermutungen dazu. «Genau wissen wir es aber nicht.»