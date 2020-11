Kriminalität Bankomat im Kanton Aargau gesprengt: Täterschaft erbeutet Bargeld und flüchtet In der Nacht auf Freitag haben Unbekannte im aargauischen Küttigen einen Bankomaten gesprengt. Wie viel Geld sie erbeutet haben, ist noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Bild der Zerstörung: Der Eingangsbereich der Bank. Kapo AG

(rwa) Am Freitag kurz nach 03.30 Uhr meldete ein Anwohner in Küttigen, dass er soeben einen lauten Knall gehört habe. Er war der Meinung, dass der Bankomat bei der Clientis Bank an der Hauptstrasse gesprengt wurde.

Umgehend rückten mehrere Patrouillen der Kantons- sowie Stadtpolizei aus. Vor Ort konnte eine grosse Verwüstung festgestellt werden, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Täter dürften Sprengstoff verwendet haben. Gemäss ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit einem Roller. Eine sofort grossangelegte Fahndung war nicht erfolgreich. Die Polizei bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die aktuellen Polizeibilder: