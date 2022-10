Video: BärnToday

Werden die Tage kürzer, blüht das graue Bundeshaus auf. Zumindest farblich. Das ist diesen Winter nicht anders. Denn am Samstag feiert das neueste, 12. Lichtspektakel von «Rendez-vous Bundesplatz» Premiere. Bereits am Freitagabend wird die öffentlich zugängliche Hauptprobe über die Fassade des Parlamentsgebäudes in Bern flimmern. Unter dem Titel «Point Nemo» versprechen die Macherinnen und Macher diesmal eine Reise zum entlegensten Punkt der Erde, gelegen im Südpazifik zwischen Chile und Neuseeland in 2700 Kilometern Entfernung.

Doch hier und jetzt droht aktuell eine Strommangellage. Wie die Veranstalter mitteilen, wird die diesjährige Lichtshow darum in den kommenden fünf Wochen jeweils nur dienstags bis sonntags um 19, 20 und 21 Uhr gezeigt werden. «Damit sparen wir knapp 15 Prozent Energie», wird Brigitte Roux, Veranstalterin und Produzentin von «Rendez-vous Bundesplatz», in der Mitteilung zitiert. Zudem nutze das Lichtspektakel zur Minimierung des Ressourceneinsatzes modernste Technik und die neueste Generation von Laser-Projektoren. Damit könne man im Vergleich zu den Vorjahren ebenfalls bis zu 30 Prozent Energie einsparen.

Verzicht «wäre falsches Signal»

Das «Rendez-vous Bundesplatz» ganz zu streichen, kam derweil weder für die Stadt Bern noch für Brigitte Roux in Frage. «Das wäre das falsche Signal gewesen», sagte Reto Nause, städtischer Energiedirektort, laut Mitteilung. Nach der Premiere wird «Point Nemo» bis am 26. November zu sehen sein. Danach beginnt im Bundeshaus die Wintersession, weshalb es einerseits dann abends im Haus hell sein wird. Andererseits schränkt die Stadt die Nutzung des Bundesplatzes während der Sessionen jeweils ein.

Das Lichtspektakel auf dem Bundesplatz fand erstmals 2011 statt. Vor der Pandemie lockte es im Voradvent jeweils gut eine halbe Million Menschen an. Vergangenes Jahr sank dieser Wert coronabedingt auf eine Viertelmillion. Nach einer viel diskutierten Sparaktion vor zwei Jahren unterstützt die Stadt Bern den Anlass inzwischen zwar wieder. Doch tragen heute auch private Sponsoren einen Grossteil zum Gelingen bei. (sat)