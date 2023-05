Lotto «Euromillions» Glückspilz: Schweizer macht aus 10.50 Franken 52 Millionen – er kommt aus diesem Landesteil Grosser Zahltag für eine Gewinnerin oder einen Gewinner von «Euromillions» aus der Schweiz: Er oder sie hat am vergangenen Freitag knapp 52 Millionen Franken gewonnen. Der Tipp stammt aus der Deutschschweiz.

Eine Person spielte an einem Deutschschweizer Kiosk «Euromillions» – und gewann knapp 52 Millionen Franken. (Symbolbild) Keystone

3, 8, 18, 34, 49 sowie die beiden Sterne 3 und 7: Wer diese Zahlenkombination auf seinem Schein der Lotterie «Euromillions» angekreuzt hatte, durfte am vergangenen Freitag jubeln. Wie Swisslos mitteilte, wurde die Kombination in der Schweiz, England und Frankreich richtig getippt. Jede Gewinnerin und jeder Gewinner erhält damit umgerechnet 51'913'050.45 Franken.

In der Schweiz hat der oder die Gewinnerin den Schein an einem Kiosk in der Deutschschweiz gespielt, wie Swisslos auf Anfrage von CH Media erklärte. Genauere Angaben zur Herkunft der Person macht die Lotteriegesellschaft nicht – auch um die Anonymität der Spielerin oder des Spielers zu schützen.

Der dritte Tipp brachte den Gewinn

Ob sich der oder die neue Multi-Millionärin bereits gemeldet hat, will Swisslos ebenfalls nicht sagen. Allerdings habe man – unabhängig von der Höhe des Lottogewinns – 26 Wochen Zeit, den Gewinn geltend zu machen.

Klar ist aber: Die Person spielte insgesamt drei Euromillion-Tipps und gab dafür 10,50 Franken aus, wie es weiter heisst. Die richtige Kombination befand sich gemäss Swisslos auf dem dritten der drei gespielten Tipps. (abi)