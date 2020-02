Meikirch BE: Opfer war ein 46-jähriger Schweizer – Tat geschah in Berner Wohnung

Beim Mann, der in Meikirch BE Opfer eines Tötungsdeliktes wurde, handelt es sich um einen 46-jährigen Schweizer. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Tat in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bern verübt.