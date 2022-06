Mischling Halb Wolf, halb Hund: Verdacht auf Wolfshybride hat sich bestätigt In Graubünden wanderte ein Tier umher, dass eine Mischung aus Hund und Wolf war. Das hat nun eine Untersuchung ergeben. Damit war der Abschuss durch die Behörden legal.

Die Bündner Wildhut hat einen Wolf geschossen, der teilweise von einem Hund abstammen könnte. Twitter Kt. GR

Nun herrscht Gewissheit: Die Bündner Wildhut hat im März tatsächlich einen Wolfshybriden erlegt. Beim «besonders hell gefärbten Tier» handle es sich um «einen Nachkommen einer Hund-Wolf-Verpaarung», teilte das Bündner Amt für Jagd und Fischerei am Montag mit. Das habe eine genetische Untersuchungen im Laboratoire de biologie de la conservation in Lausanne und im Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik in Gelnhausen ergeben.

Hybridtiere, also eine Kreuzung verschiedener Arten, werden erlegt, damit sie sich nicht vermehren können. Das ist aus Sicht des Artenschutzes wichtig. Denn andernfalls könnte dies zu langfristigen negativen Folgen für die entsprechende Population führen. Das Jagdgesetz erlaubt daher, dass mutmassliche Hybriden in begründeten Verdachtsfällen von kantonalen Vollzugsbehörden erlegt werden. Das betreffende Tier sei mutmasslich von Norditalien über das Tessin ins Bündnerland eingewandert. «Es gibt keine Hinweise auf die Präsenz weiterer Hybriden im Kanton», heisst es in der Mitteilung weiter.

Walliser Wolf war kein Mischling

Bereits Ende Januar haben die Wildhüter des Kantons Wallis einen Wolf erlegt, der verdächtigt wurde, ein Hybride zu sein. Das Tier hatte eine auffallend dunkle Fellfärbung, wie die Walliser Behörden damals mitteilten. Aufgrund der Färbung und der Grösse des Tieres vermuteten die Fachleute von Kanton, Bund und der Fachstellstelle für das Monitoring der Grossraubtiere sowie europäische Experten, dass es sich um einen Mischling aus einer Wolf-Hund-Paarung handeln könnte.

Das Tier wurde anschliessend im Tierspital Bern untersucht. Die Universität Lausanne und das Zentrum für Wildtiergenetik in deutschen Gelnhausen analysierten zudem die DNA. Dabei stellte sich aber heraus, dass das Tier ein genetisch reiner Wolf war. Er stammte aus der italienisch-französischen Population. Das Ergebnis zeige, dass die äusseren Merkmale in Wolfspopulationen italienischer Herkunft in grösserem Ausmass variieren könne als bisher angenommen. (abi/mg)