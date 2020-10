Neu ab Dezember: Aus der Schweiz mit dem Zug ohne umsteigen in den Europa-Park Die Deutsche Bahn stoppt mit einem Teil ihrer Fernverkehrszüge neu auch beim Europa-Park in Rust. Der Freizeitpark hofft, mit den Verbindung aus und in die Schweiz die «Nation der Bähnler» glücklich machen zu können.

Roland Mack (2.v.r.) und Vertreter des süddeutschen Freizeitparks beim künftigen Bahnhof «Ringsheim/Europa-Park» bei Rust. HO

(sre) Mit dem Zug direkt in den Europa-Park: Eine neue Verbindung der Deutschen Bahn (DB) macht dies aus der Schweiz ab dem 13. Dezember möglich. Im Rahmen des Fahrplanwechsels verstärkt die DB nämlich das Angebot im Fernverkehr im Rheintal. Der Eurocity-Express Frankfurt-Mailand hält dann neu täglich in Ringsheim.

Mit direkten Zustiegsmöglichkeiten in Brig (13:19 Uhr), Visp, Spiez, Thun, Bern (14:36 Uhr), Olten und Basel SBB (15.38 Uhr) solle die Anreise per Zug für Schweizer in den Europa-Park vereinfacht werden, schreibt der Europa-Park am Freitag in einer Mitteilung. Bislang war die Reise mit dem Zug in den grenznahen Freizeitpark noch mit einem Umstieg in Freiburg im Breisgau verbunden.

Die neuen Zugverbindungen zum Europa-Park. Bild: PD

«Die umweltfreundliche Anreise mit der Bahn zum Europa-Park ist schon seit fast 20 Jahren ein grosses Anliegen», wird Roland Mack, Inhaber des Europa-Park in der Mitteilung zitiert. Jetzt sei es endlich gelungen, den Freizeitpark über Fernzüge auch aus der Schweiz am nahe gelegenen Bahnhof Ringsheim anzubinden. Neu soll dieser in Zukunft zudem den Namen «Ringsheim/Europa-Park» tragen.

Im Ticket inbegriffen sein wird laut Europa-Park die Busfahrt direkt zum Eingang des Freizeitparks in Rus. Die Fahrzeit von Zürich oder Bern zum Europa-Park wird mit den neuen Verbindungen künftig rund zwei Stunden betragen, schreibt der Europa-Park. Eine direkte Rückfahrmöglichkeit ab «Ringsheim/Europa-Park» soll es täglich ab 09.55 Uhr geben.