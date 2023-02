Naturkatastrophe Zahl der Opfer steigt: Mehr als 200 Tote nach Erdbeben in der Türkei und Syrien Schwere Erdbeben haben am frühen Morgen die Türkei und Syrien erschüttert. Es gab zahlreiche Todesopfer und grosse Verwüstungen. Rettungskräfte suchen in den Trümmern von Gebäuden nach Verschütteten.

13 Bilder 13 Bilder Bei schweren Erdbeben in der Türkei und Syrien sind viele Menschen ums Leben gekommen. Keystone

Schwere Erdbeben haben in der Türkei und in Syrien nach ersten Erkenntnissen mehr als 200 Menschen das Leben gekostet. Die türkische Katastrophenschutzbehörde sprach von mindestens 76 Toten in mindestens sieben türkischen Provinzen. Mindestens 440 Menschen seien verletzt worden. Aus dem benachbarten Syrien wurden 131 Tote und mehr als 500 Verletzte gemeldet – die Gesamtzahl der Getöteten in beiden Ländern lag damit bei mindestens 207.

Auf beiden Seiten der Grenze wurden die Bewohner mehrere Stunden vor Sonnenaufgang von den Beben aus dem Schlaf gerissen und eilten in einer kalten, regnerischen und verschneiten Winternacht nach draussen. Dutzende Gebäude stürzten in den Städten der Grenzregion ein. Rettungskräfte und Anwohner suchten verzweifelt nach Überlebenden unter den Trümmern.

Videos zeigen die Zerstörung vor Ort. Quelle: CH Media Video Unit / Melissa Schumacher

Hunderte Tote in Syrien befürchtet

Auf der syrischen Seite der Grenze erschütterte das Beben von der Opposition kontrollierte Regionen, in denen rund vier Millionen Menschen leben. Diese wurden wegen des Bürgerkriegs aus anderen Teilen des Landes vertrieben.

In einer Stadt, Atmeh, kamen mindestens elf Menschen ums Leben, und viele weitere wurden unter den Trümmern begraben, wie der Arzt Muhib Kaddur der Nachrichtenagentur AP sagte. «Wir befürchten, dass die Zahl der Toten in die Hunderte geht», sagte Kaddur mit Blick auf den von Rebellen kontrollierten Nordwesten.

Beben mit Stärke 7,8

Die US-Erdbebenwarte verortete ein Beben der Stärke 7,8 etwa 33 Kilometer von Gaziantep entfernt, der Hauptstadt der gleichnamigen türkischen Provinz, unweit der Grenze zu Syrien. Die Tiefe wurde mit 18 Kilometern angegeben. Mindestens 20 Nachbeben folgten, manche davon Stunden später nach Tagesanbruch. Das grösste hatte nach türkischen Angaben eine Stärke von 6,6.

Die Verwüstung ist gross. Keystone

In Syrien stürzten laut Sana in zahlreichen Städten Gebäude ein. Fotos zeigten, wie Rettungsteams Menschen auf Tragbahren wegtrugen. Der Leiter des Nationalen Erdbebenzentrums, Raed Ahmed, sagte laut Sana, dies sei das stärkste Beben in Syrien seit 1995.

Rettungsteams aus dem ganzen Land im Einsatz

In der Türkei sind nach Angaben des Innenministers mehrere Provinzen betroffen. Gebäude seien eingestürzt. Rettungsteams aus dem ganzen Land würden zusammengezogen. Man habe zudem die Alarmstufe vier ausgerufen und damit auch um internationale Hilfe gebeten. Es sei zu insgesamt 22 teils starken Nachbeben gekommen.

In der #Türkei gab es ein starkes Erdbeben in der Nähe von #Gaziantep . Der Türkische Rote Halbmond @RedCrescent ist unterwegs, um den Betroffenen zu helfen. #redcross https://t.co/d2yodYEokc — Rotes Kreuz CH (@RotesKreuz_CH) February 6, 2023

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan teilte auf Twitter mit, es seien umgehend Such- und Rettungsteams in die betroffenen Gebiete entsandt worden. «Wir hoffen, dass wir diese Katastrophe gemeinsam so schnell wie möglich und mit dem geringsten Schaden überstehen werden», schrieb er.

Immer wieder schwere Erdbeben in der Türkei

Die Türkei ist immer wieder von schweren Erdbeben betroffen. Dort grenzen zwei der grössten Kontinentalplatten aneinander: die afrikanische und die eurasische. Der grösste Teil der türkischen Bevölkerung lebt faktisch in ständiger Erdbebengefahr.

Bei einem der folgenschwersten Beben der vergangenen Jahre kamen im Oktober 2020 in Izmir mehr als 100 Menschen ums Leben. Im Jahr 1999 war die Türkei von einer der schwersten Naturkatastrophen in ihrer Geschichte getroffen worden: Ein Beben der Stärke 7,4 in der Region um die nordwestliche Industriestadt Izmit kostete mehr als 17'000 Menschen das Leben. Für die grösste türkische Stadt Istanbul erwarten Experten in naher Zukunft ebenfalls ein starkes Beben. (dpa/abi)

Update folgt ...