Neue Stimme in Zügen und Bahnhöfen: So klingen die neuen SBB-Durchsagen «Besser verständlich» und «einen natürlicheren Sprachrhythmus»: Das erhoffen sich die SBB von der neuen Art, die Durchsagen in Zügen und Bahnhöfen aufzunehmen. Umgestellt wird ab September.

Künftig klingt es auch im Bahnhof Basel ein bisschen anders bei den Durchsagen. Kenneth Nars / BLZ

(mg) Zu den ständigen Begleitern im Pendlerleben gehören die Stimmen der SBB-Durchsagen. In der Deutschschweiz und im Tessin muss man sich nun an neue Begleiter gewöhnen. Wie die SBB am Donnerstag mitteilten, werden ab September neue Stimmen über Gleisänderungen, Verspätungen, Stellwerkstörungen und andere Alltäglichkeiten informieren.

Aber nicht nur die Stimmen sind neu, sondern auch die Art wie sie aufgenommen wurden. «Künftig basiert die neue ÖV-Stimme auf neuen digital produzierten Aufnahmen menschlicher Stimmen», schreiben die SBB. Damit könnten aus einzelnen Wörtern beliebige Sätze generiert werden. Anders als die heutige Art der Durchsagen erlaube diese Methode «besser verständliche Durchsagen sowie einen natürlicheren Sprachrhythmus und flexiblere Durchsagen».

We proudly present: Nach erfolgreichem Test erklingt bald die neue #ÖV-Stimme an den #Bahnhöfen der #SBBCFFFFS und @blsAG . Durchsagen werden dank neuer digitaler Technik verständlicher und können flexibler gemacht werden: https://t.co/O58S4d57Dp pic.twitter.com/cEX2jUM6nO — SBB Medienstelle (@sbbnews) August 20, 2020

Bald auch in den Zügen

Verschiedene Stimmen seien durch eine Fachjury geprüft worden. Dabei setzten sich für die deutsche, die italienische und die englische Variante neue Stimmen durch. Westschweizer dagegen erhalten weiterhin von der gewohnten Stimme ihre Durchsagen. «Jedoch in verbesserter digitaler Form», wie die SBB verspricht. Auch in den Zügen werden die neuen Stimmen bald zu hören sein – allerdings ist der Zeitpunkt dafür noch nicht bestimmt. Kundinnen und Kunden der BLS hingegen müssen sich auf nichts Neues einstellen: In diesen Zügen bleiben die Durchsagen unverändert.