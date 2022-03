Neue Regeln E-Bike-Fahrer aufgepasst: Ab April gilt auch tagsüber eine Lichtpflicht Am 1. April tritt eine neue Regel für E-Bike-Fahrende in Kraft. Am Elektrobike muss künftig wie beim Auto auch tagsüber das Licht eingeschaltet sein.

Ab dem kommenden Frühling muss auch diese E-Bikerin das Licht anmachen. (Symbolbild) Keystone

Seit 2014 müssen Autos in der Schweiz auch tagsüber mit Licht fahren. Das gleiche gilt ab dem kommenden Freitag auch für E-Bikes, wie der Bundesrat Ende letzten Jahres beschlossen hat. So will er die Sichtbarkeit von Elektrovelos im Verkehr erhöhen und Unfälle vermeiden. Wie das Bundesamt für Strassen (Astra) im Dezember mitteilte, genügt es gemäss den neuen Bestimmungen, wenn tagsüber nur das vordere Licht eingeschaltet ist. Es empfiehlt jedoch, stets Vorder- und Rücklicht einzuschalten, um besser gesehen zu werden.

Für die Ausrüstung der E-Bikes gelten weiterhin die selben Vorschriften wie bisher. So müssen sie mit einem weissen Vorder- und einem roten Rücklicht ausgestattet sein, die fest am Fahrradgestell befestigt sind. Laut Astra gilt die Lichtpflicht am Tag auf sämtlichen öffentlichen Verkehrsflächen, also auch auf Feldwegen oder Bike-Trails. Wer ab dem 1. April ohne Licht mit dem E-Bike unterwegs ist, muss mit einer Busse in der Höhe von 20 Franken rechnen.

Eine weitere Änderung für E-Biker hat der Bundesrat für 2024 angekündigt. Bis dann müssen alle unterstützen Velos mit einem Geschwindigkeitsmesser ausgestattet sein. Dies, «damit die Höchstgeschwindigkeiten eingehalten werden, namentlich in Tempo 20- und Tempo 30-Zonen», wie es in der Mitteilung heisst. Bereits in Verkehr stehende Fahrzeuge müssen bis im Frühling 2027 nachgerüstet werden. (agl/mg)