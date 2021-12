Nidwalden Brand im Alters- und Pflegeheim fordert ein Todesopfer Am Samstagabend brach in Ennetbürgen in einem Alters- und Pflegeheim ein Feuer aus. Drei Seniorinnen und Senioren mussten ins Spital gebracht werden, eine von ihnen verstarb.

Über 100 Feuerwehrleute, vier Ambulanzwagen und ein Regahelikopter standen im Einsatz. Bild: PD

Im Alters- und Pflegeheim Heimet in Ennetbürgen brach gegen 20.45 Uhr am Samstagabend in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss ein Brand aus. Die automatische Brandmeldeanlage ging bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Nidwalden los, wie diese in einer Mitteilung schreibt. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei schritten sofort ein und konnten alle sieben Bewohner evakuieren und den Brand löschen.

Durch das Feuer erlitt eine 76-jährige Bewohnerin schwere Verbrennungen und musste mit der Rega in ein ausserkantonales Spital geflogen werden. Schliesslich verstarb sie am Sonntagmorgen aufgrund ihrer schweren Verletzungen. Zwei weitere Personen erlitten Rauchgasvergiftungen und mussten ebenfalls mit der Rega ins Krankenhaus gebracht werden. Die Brandursache wird nun durch die Staatsanwaltschaft und Kantonspolizei Nidwalden mithilfe des Forensischen Instituts Zürich untersucht. (rad)